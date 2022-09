Tom Hanks, i cili ka luajtur në 52 filma, thotë se ka bërë vetëm “katër filma shumë të mirë”

Tom Hanks i ka lënë fansat e tij të hamendësojnë pasi tha se ka bërë vetëm katër filma “shumë të mirë” në 30 vjet.

Aktori ka qenë personazh në Hollywood që nga vitet 1980, kur luajti në filma përfshirë Splash!, Big dhe The ‘Burbs.

Ishte në vitet 1990 kur ai filloi të fitonte vlerësime, duke fituar çmimin për aktorin më të mirë në Oscars dy vjet radhazi për Forrest Gump dhe Philadelphia.

Kreditë e tij të tjera në vitet 1990 përfshijnë dy filma Toy Story, You’ve Got Mail dhe The Green Mile.

Hanks gjithashtu ka punuar rregullisht me regjisorin Steven Spielberg, duke u shfaqur në Saving Private Ryan, Catch Me if You Can, The Terminal, Bridge of Spies dhe The Post.

Hanks po promovonte romanin e tij debutues, të titulluar The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, kur i tha revistës People: “Askush nuk e di se si bëhet një film – megjithëse të gjithë mendojnë se e bëjnë këtë”.

Aktori dhe producenti shtoi: “Kam bërë një ton filmash (dhe katër prej tyre janë shumë të mirë, mendoj) dhe jam ende i mahnitur se si filmat bashkohen. Nga një ide te imazhi që dridhet në ekran, i gjithë procesi është një mrekulli”.

Komenti i Hank i ka lënë fansat të pyesin se për cilët filma po mendonte ai.

Pranimi i tij lë të kuptohet se ai është i vetëdijshëm që shumë nga filmat e tij janë pritur keq gjatë viteve. Këto përfshijnë përshtatjen e Tom Wolfe të Brian De Palma, The Bonfire of the Vanities, xhirimin e vëllezërve Coen të The Ladykillers, filmat DaVinci Code të Ron Howard dhe filmin e fundit të Robert Zemeckis me “Pinochio” me aksion të drejtpërdrejtë.

Performanca e tij në Elvis të Baz Lurhmann së bashku me Austin Butler është theksuar gjithashtu si pjesa më e dobët e filmit.