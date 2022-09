Universiteti i Prizrenit nesër mban akademi përkujtimore për profesorët Yll Zajmi dhe Vedat Kiseri

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” do të mbajë akademi përkujtimore për vdekjen e Prof. Dr. Yll Zajmi dhe Prof. Dr. Vedat Kiseri.

Sipas njoftimit, akademia përkujtimore do të mbahet nesër nga ora 11:30 në Amfiteatrin e madh në Kampusin e Universitetit.

Profesor Kiseri ishte mësimdhënës dhe anëtar i Këshillit Drejtues të Universitet "Ukshin Hoti" në Prizren. Kiseri më herët ishte Shef i Degës Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Fakultetin e Filologjisë në UP, Dekan i Fakultetit të Edukimit dhe Drejtor i Shkollës së Lartë Pedagogjike në Prizren, mbi themelet e së cilës është ngritur Universiteti "Ukshin Hoti".

Profesor Zajmi ishte profesor i Shkollës së Lartë Pedagogjike dhe njëri ndër themeluesit e saj. Në disa mandate ishte zëvëndësdrejtor kurse në një mandat edhe drejtor i shkollës. Disa mandate ka qenë udhëheqës i katedrës (degës) së gjuhës dhe letërsisë shqipe. Punoi edhe në Fakultetin e Edukimit.

Edhe Yll Zajmi edhe Vedat Kiseri njihen si doajenë të arsimit jo vetëm në Prizren, por edhe në tërë Kosovën dhe për shkak të punës, angazhimit dhe veprave të tyre kanë gëzuar respekt të lartë në qarqet akademike dhe ato arsimore. Vdekjen e tyre, qytetarët e Prizrenit e kanë quajtur si humbje të madhe.