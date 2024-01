Policia ka bërë të ditur se gruaja vdiq në QKUK të shtunën. Ajo kishte marrë lëndime të rënda në aksidentin ku u përfshinë dy automjete dhe u lënduan tetë persona.

“Lidhur me rastin, me 06.01.2024 nga QKUK është raportuar se viktima femër kosovare e cila ishte duke u trajtuar, ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raportin e policisë.