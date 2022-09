VIDEO | Totaj flet për qeverisjen e tij në Prizren

Në emsionin “Mëngjesi me Arben Ahmetin”, Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, ka folur për qeverisjen e tij në komunën e Prizrenit, raporton Gazeta10.

Totaj ka thënë se është interesant me temat që merret qeveria.

“Është pak interesante qysh qeveria gjen kohë mu marrë me temperaturat e dhomave tona”, ka thënë Totja.

Duke folur për pensionistët e Prizrenit dhe kërkësat e tyre lidhur me trafikun urban, Totaj ka thënë se e ka parasysh kërkesën e tyre.

“Kërkesa e tyre mendoj se është racionale dhe ne nuk është se nuk do ta marrim parasysh por për momentin me të thënë të drejtën nuk jemi marrë me këtë punës sepse kemi pasur shumë cështje të cilat na kanë dalur si prioritet”, ka thënë më tej Totaj. / Gazeta10