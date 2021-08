Vjen edhe dita e fundit e Dokufestit të sivjetmë, këta filma shfaqen sot

Sot është dita e fundit e festivalit të mirënjohur kosovar të filmit, Dokufest.

Pas tetë ditësh, organizatorët do t’ia vënë siparin edicionit të parë të festivalit të mbajtur në kohë pandemie.

Në pesë kinematë e shpërndara në Prizren edhe sot sdo të shfaqen një mori filmash.

Në Dokukino shfaqen filma si “Dawson City: Frozen Time”, “Radiograph of a Family”, “Reconcilliation” e “Leviathan”.

Në “Lumbardhi Indoor” do të jepen filmat “Black Sun”, “Bellum – The Daemon of War”, “Dur Gur Mur”, “I Have Never Been on a an Airplane”, “Mardhë”, “Survival and School”, “The White Sheets”, “Bloody Nose, Empty Pockets”.

Ndërkaq në Lumbardhi Bahçe do të mbahet ceremonia mbyllëse teksa te Kino Lumi do të ndahen çmimet e festivalit.