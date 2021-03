Granit Xhaka ka qenë titullar të enjten mbrëma kundër Bullgarisë.

Zvicra fitoi 3-1 me dy asiste të Xherdan Shaqirit, për të nisur mbarë eliminatoret për Kupën e Botës “Katar 2022”.

“E nisëm rrugën për Kupën e Botës me tri pikë”, shkroi Xhaka në rrjetet sociale.

Sfidën e radhës, Zvicra do ta zhvillojë në shtëpi me Lituaninë, derisa me 31 mars do të luajë në udhëtim me Finlandën.