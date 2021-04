Ylli pa problem mund Bashkimin, kalon në gjysmëfinale

Golden Eagle Ylli ka kaluar në gjysmëfinale të “Play-off”i-it në FIVE STAR Superligën e Kosovës në basketboll, pasi në ndeshjen e tretë çerekfinale mundi Bashkimin 97:79 (32:21, 28:17, 27:24, 10:17).

Ylli në gjysmëfinale do të përballet me Rahovecin, derisa skuadra që shënon tri fitore do të kualifikohet në finale e madhe.

Vendasit e nisën ndeshjen më mirë, duke pasur epërsi konstante në çerekun e parë, që përfundoi 32:21.

Dallimi i madh u bë në periodën e dytë, ku therandasit ishin shumë më të mirë, duke e fituar këtë pjesë 28:17, për të shkuar në pushim me shifrat 60:38.

Epërsinë e madhe të krijuar në pjesën e parë e ruajtën edhe në pjesën e dytë, për të triumfuar në fund me rezultat 97:79.

Te Golden Eagle Ylli u dalluan Elyjah Clark me 36 pikë, Lg Gill me 16 dhe Erjon Kastrati me 15, kurse te Bashkimi më të mirët ishin Obinne Oleka me 24 pikë e 13 kërcime, Milos Latkoviq me 19 pikë e shtatë kërcime dhe Christian Lutete me 15 pikë e gjashtë kërcime.