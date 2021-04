Zyrtare: Do të ketë tifozë në finalen e ‘Carabao Cup’

Tashmë është vendosur edhe zyrtarisht se në finalen e ‘Carabao Cup’ do të ketë tifozë.

Në finale do të ketë rreth 8 mijë tifozë duke përfshirë të Tottenhamit dhe Man Cityt.

Kjo finale do të zhvillohet me 25 prill në stadiumin Wembley, ku 8 mijë tifozë do të jenë të pranishëm për të bërë atmosferën në këtë përballje.

Official: The EFL have confirmed that the @Carabao_Cup final will have an 8,000 capacity for spectators, including some fans of Tottenham and #ManCity.

— City Xtra (@City_Xtra) April 4, 2021