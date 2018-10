Ushtria amerikane ka nevojë për harta të reja të Evropës, do të paguajë miliona

Departamenti Amerikan i Mbrojtjes zgjodhi ekspertë, të cilët do të japin informacion të detajuar hartografik në shumicën e vendeve evropiane dhe janë të gatshëm të paguajnë 50 milionë dollarë.

Ushtria amerikane është e interesuar për gjithçka: imazhe nga atmosfera, modele të gjera, harta gjeodezike, skema të përdorimit të tokës dhe komunikime nëntokësore, duke përfshirë rrjetet komunale, të dhënat topografike, të dhënat kadastrale dhe kontrollin dhe matjen, si në elektronikë ashtu edhe në shkrim, bazat e të dhënave ekzistuese hartografike.

Zona e interesit është për 31 vende evropiane, në mesin e të cilave janë edhe Ukraina dhe Gjeorgjia, derisa në listë nuk janë Bjellorusia, Moldavia dhe Rusia.

Konkursi u njoftua në faqen e internetit të prokurimit të qeverisë amerikane për një kontratë pesëvjeçare dhe kontraktori mund të fitojë 50 milionë dollarë.

Qëllimi i Pentagoni që të shpenzojë në një shumë kaq të madhe parash për të mbledhur një sasi të hartave më të ndryshme të Evropës nuk është e shënuar në dokument. E vetmja gjë që tregohet është se materialet e fituara do të përdoren për para-planifikim.

“Me publikimin e këtij konkursi paralajmërohet se SHBA ka vendosur të fillojë seriozisht modernizimin e infrastrukturës së komunikimit në Evropë, e cila nuk është e përshtatur për lëvizjen e shpejtë të ushtrisë”, tha Yuri Bjali, nënkryetar i Fondacionit Publik Ndërkombëtar “Qendra Kreative Eksperimentale”.

“Sondazhet e para të shërbimeve inxhinierike të Pentagonit kanë treguar, se nëse është e nevojshme, vendosja e shpejtë e ushtrisë në lindje nuk do të jetë e mundur – nuk ka rrugë, ura, porte apo aeroporte të duhura. Brukseli dhe Uashingtoni u bëjnë thirrje qeverive evropiane për të trajtuar ristrukturimin e infrastrukturës së transportit, por me sa duket nuk mbështeten në to. Kjo është arsyeja pse Pentagoni ka vendosur të marrë iniciativën dhe fillimisht të vlerësojë qëllimin e çështjes,” shtoi ai.

Kur është fjala për rrugët, komunikimet evropiane nuk janë të destinuara për transferimin operacional të trupave, dhe modernizimi i tyre do të marrë shumë kohë dhe para, thotë Nikolai Topilin, president i Këshillit të Veteranëve të Trupave Inxhinierike.

Megjithatë, ai thotë se nuk ka dyshim se NATO, dhe mbi të gjitha, sponsori kryesor i Aleancës – SHBA, do ta zgjidhë këtë detyrë.

“Autostrada legjitime evropiane, madje edhe autostradat e famshme gjermane, janë ndërtuar gjatë kohës së Hitlerit, por ato nuk janë gjithmonë të përshtatshme për qëllime ushtarake”, shton ai.

Nga ana tjetër, shumica e problemeve janë në Lindje, në vendet e mëparshme të demokracisë kombëtare dhe në vendet post-sovjetike. Rrugët në këto vende ndonjëherë janë aq të ngushta sa një kamion që do të rrokullisej, do të jetë në gjendje të ndalë krejtësisht lëvizjen e ushtrisë.