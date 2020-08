Ish-drejtori i Arsimit në Prizren, Gërmizaj: Haskuka gënjeu në Kuvend

Ish-drejtori i Arsimit në Prizren , Gani Gërmizaj ka reaguar kundër kryetarit të Komunës, Mytaher Haskuka.

Sipas tij, Haskuka nuk e ka treguar të vërtetën për takimet që ka pasur gjatë kohës sa ka qenë drejtor.

Gërmizaj ka publikuar edhe komunikimet elektronike.

Postimi i plotë dhe pa ndërhyrje

Ndjej obligim moral te? reagoj ndaj gënjeshtrave që tha z.Haskuka.

Me shume? ve?mendje e de?gjova kryetarin Haskuka ne? seance?n e jashte?zakonshme te? thirrur nga NismaSocialDemokrate pe?r arsimin ne? Prizren. Lidhur me konkurset e vitit 2019, sa isha udhe?heqe?s ne? Drejtorine? e Arsimit Prizren, tha shume? te? pave?rteta!

Konkursi ka qene? i hapur sipas Ligjit dhe UA- 07/2017 ku tregon me?nyre?n e rregullimit te? procedurave rekrutuese te? me?simdhe?ne?sve ne? sektorin publik!

Zoti Haskuka thote? te? pave?rteta, se ka ke?rkuar nga une? qe? te? futen drejtore? te? shkollave ne? komision, e ne? fakt ne? te? gjitha konkurset kane? qene? drejtore? te? shkollave, pe?rjashtim atyre shkollave qe? drejtore?ve ju ka skaduar kontrata e pune?s dhe UD afe?r nje? vit. Ata jane? te? paligjshe?m ne? ato pozita. Ne e dime? se sa here? ka te? drejte? kryetari te? eme?roj UD dhe afatin kohor, ku sot e asaj dite qe?ndrojne? akoma! Ne? takimet tona keni re?ne? dakort z.kryetar, asnje?here? nuk ju kam the?ne? qe? do ta regulloj c?e?shtjen e komisionit, por ju kam the?ne?: “komisionet jane? te? pe?rzgjedhur sipas UA-07/2017 dhe konkursi e?shte? duke shkuar ne? nivel si asnje?here? me? pare?”.

Nje? jave? para se te? filloje? procesi me?simor i vitit 2019 me? keni the?ne? “po pres interpretim ligjor nga MASHT-i”, kur ne vete?m ishim ne? faze?n pe?rfundimtare te? konkursit. Te? njejtat interpretime ligjore edhe nga MASHT edhe nga MPMS- ja i kemi marre?, ku me? eshte? dhe?ne? e drejta e vazhdimit te? konkursit. Kur une? ju kam njoftuar lidhur me ke?to interpretime, ju me? keni the?ne? “po presim te? dalin EMRAT e kandidate?ve fitues dhe do te? marrim masa”. Me vendimin e komisionit i kemi publikuar liste?n e kandidate?ve te? pranuar. Pas publikimit te? emrave fituese, ju be?te? shkarkimin tim dhe anulimin e konkursit, gje? qe? tregon se juve ju kane? interesuar emrat e jo ligji apo udhe?zimet administrative!

Asnjehere? nuk ju kam the?ne? qe? “do ta rregulloj se paskam be?re? gabim”, por kam qe?ndruar prapa pune?s time dhe ligjeve ne? fuqi, dhe asnje?here? s’kam pasur presion nga ana e partise? sime. Pe?rkundrazi presione keni pasur ju z. Kryetar, ku vet jeni deklaruar ne? takim qe? “kemi pasur”. Me? keni the?ne?: “se jam ne? hall me partine? time, kam presione lidhur me konkursin, ke?rkojne? ta anulojne?…”, dhe si pasoje? e asaj jeni munduar te? gjeni arsyetim pe?r t’u pe?rmbushur kerkesat e kryesise? se? partise? suaj apo individe?ve te? cile?t qe? nga fillimi i qeverisjes e deri sot po vendosin pe?r fatin e Prizrenit e le?re me? te? nje? konkursi ne? Arsim.

z. Kryetar ne?se do te? isha shkele?s i ligjit, do ta be?ja ne? kohe?n kur ju ke?rkonit anulimin e konkursit dhe do te? fusja ne? liste? pe?r aplikim kandidate? me bachelor ne? konkursin e shpallur ne? ShMM “Luciano Motroni” pe?r psikologji, e qe? UA na tregon qarte? se kush duhet te? aplikoje? e me c?fare? kualifikimi arsimor!

Konkurset edhe sot po zhvillohen po me ate? UA edhe me mungese? te? drejtoreve te? shkollave dhe te? pe?rfaqe?suese?ve te? DKA-se? ku mbet ligji UA!?

Dy here? ju kam njoftuar e rinjoftuar pe?r gjendjen e 5 shkollave qe? jane? me UD, me? keni the?ne? “eshte? pe?rgjegje?si e imja puna e drejtore?ve”, qe? do te? thote? aty ku ju de?shironi e shikoni ligjin e ku jo, e?shte? kompetence? e juaja, pra “be?j qka du vete?” apo jo?! Ate?here? edhe konkursi i me?simdhe?ne?sve e?shte? e drejte? e Dretorise? se? DKA-se? ta shpall apo edhe ta anuloje?, ju mund ta shkarkoni nje? drejtor por s’e?shte? e drejte? e juaja te? anuloni konkurse ne? DKA. Jane? komisonet pe?rzgjedhe?se qe? jane? te? thirrur pe? ke?te? dhe kane? vendime te? mandatit!

E?shte? hera e dyte? qe? po ndodh brenda nje? viti. Shkaktari kryesor jeni ju pe?r gjendjen e mjerueshme qe? po i ndodh arsimit ne? Prizren. Ne? shtatorin e 2019-e?s me anulimin e konkursit, ku nxe?ne?sit prite?n me?simdhe?ne?sit e tyre te? shkonin ne? klase? dhe shtatorin e 2020 ku ne? prag te? fillimit te? vitit te? ri shkollor be?te? shkarkime e eme?rime te? drejtore?ve. A e ke idene? se c?fare? je duke be?re?!? A e ke idene? me cilin institucion je duke luajtur!?

Zoti kryetar, ne? fakt ju kishit nje? ke?rkese? te? vetme ndaj meje, te? pabaze? dhe te? paligjshme.

Por, ku jane? ke?rkesat tona te? shumta: shkolla te? pape?rfunduara, salla te? edukate?s fizike, c?erdhet, shujtat e nxe?ne?sve, shujtat e me?simdhe?ne?sve, pagat jubilare, e shume? ke?rkesa te? tjera?!

A e dini ku ndodhet Velezha?! Ne?se jo ju, ke?shilltare?t e juaj duhet ta dine?. Tash 7 vite shkolla ska pe?rfunduar. Po degradohet pa e ge?zuar fare. I keni te?rhjekur mjetet e asaj shkolle pe?r te? pe?rmbushur zotimet tuaja! Pe?r hire? te? transparence?s ju argumentova disa prej fakteve!