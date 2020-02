Ja kur mund të shohim meçin mes Fury dhe Joshua

Tyson Fury është shpallur kampion në WBC, pasi ka mposhtur Deoanty Wilder në raundin e 7-të.Fury zhvilloi një nga meçet më të mira në karrierën e tij – duke vazhduar kështu në 31 ballafaqime pa humbje – kurse Wilder u njoftua me humbjen për herë të parë, shkruan GazetaBlic.Promoteri i njohur i boksit, Eddie Hearn ka premtuar se do të bëjë një luftë midis Anthony Joshua dhe Tyson Fury në vitin 2020.

Menjëherë pasi fitores së Fury, Hearn postoi në Twitter për të insistuar se do të ndodhë një meç mes fituesit të sotëm dhe Joshuas.“Nuk ka nevojë për meçin e tretë. Joshua e do këtë luftë (me Fury) dhe kjo do të ndodhë këtë vit”, shkroi Hearn në Twitter./GazetaBlic/