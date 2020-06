Nis faza e tretë e lehtësimeve, Kryetari i Prizrenit thotë se tani varet nga disiplina individuale

Nga sot Kosova ka hyrë në fazën e tretë të lehtësimit të masave kundër pandemisë COVID-19.

Kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka ka thënë se për të luftuar virusin tani do të varet më shumë nga disiplina individuale.

Ai përmes llogarisë së tij në Facebook ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të vazhdojnë me respektimin e masave mbrojtëse individuale kundër koronavirusit.

“Të mbajmë distancën sociale, të mbajmë maska dhe doreza në raste kur kemi shumë kontakte në publik, të mbajmë higjienën në vendin e punës dhe në shtëpi”, shkruan Haskuka, transmeton PrizrenPress.

Postimi i plotë i Haskukës:

Të dashur qytetarë,

Sot fillon faza e tretë e lehtësimit të masave kundër pandemisë COVID-19. Ngadalë po kthehemi normalitetit, por suksesi ynë si shoqëri për të luftuar virusin tani do të varet më shumë nga disiplina individuale e jona.

A do të vazhdohet me lehtësimet apo do të kemi kthim prapa në masa rigoroze, tani e tutje do të varet më shumë nga disiplina jonë personale.