Presidenti nesër i takon liderët, të parin e takon Mustafën, Kurtin të katërtin

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, do të presë nesër në takim liderët e partive politike. Arsyeja, sipas njoftimit nga zyra e presidencës, është për të u informuar, konsultuar dhe koordinuar për çështje të interesit shtetëror.

I pari me presidentin do të takohet lideri i LDK’së, Isa Mustafa, në orën 10:30. Pas tij do të presë në takim kryetarin e PDK’së, Kadri Veseli. I treti në takim me Thaçin do të jetë kryetari i AAK’së, Ramush Haradinaj ndërsa kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, do të takohet i katërti me Thaçin.

Ky njëherësh do të jetë takimi i dytë i tyre në publik. I pari ishte kur Kurti shkoi te Thaçi si fitues i zgjedhjeve të 6 tetorit. Takimi zgjati vetëm 4 minuta.

Ky është njoftimi i plotë për takimin e nesërm:

Presidenti Thaçi nesër pret në takim liderët institutcional dhe politik

Njoftim për media:

Me qëllim të informimit, konsultimit dhe koordinimit për çështje të interesit shtetëror, Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, për nesër (9 mars 2020) pret në takime:

Z. Albin Kurti, Kryeministër i Republikës së Kosovës dhe Kryetar i LVV-së;

Ora e takimit: 13:00;

Z. Isa Mustafa, Ish-kryeministër dhe Kryetar i LDK-së;

Ora e takimit: 10:30;

Z. Kadri Veseli, Ish-kryetar i Kuvendit të Kosovës dhe Kryetar i PDK-së;

Ora e takimit: 11:30;

Z. Ramush Haradinaj, Ish-kryeministër dhe Kryetar i AAK-së;

Ora e takimit: 12:30;

Z. Fatmir Limaj, Ish-zëvendëskryeministër dhe Kryetar i NISMA-s;

Ora e takimit: 13:45;

Z. Behgjet Pacolli, Ish-zëvendëskryeministër dhe Kryetar i AKR-së;

Ora e takimit: 14:15;

Vendi i takimeve: Kabineti i Presidentit;

Mediat lejohet të marrin pamje në këto takime.

Mirëpresim ekipet tuaja!