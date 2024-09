Osmani e Kurti shfaqen afër njëri-tjetrit në Suharekë, disa ditë pasi Presidentja i tha të gjitha për raportet mes tyre

Presidentja Vjosa Osmani dhe Kryeministri Albin Kurti janë shfaqur afër njëri-tjetrit, disa ditë pasi Osmani la të kuptohet se raportet mes tyre nuk janë si më herët.

Fotografitë janë shkrepur në ceremoninë e përurimit të Shtëpisë së Kulturës “Ukë Bytyqi” në Suharekë.

Në intervistën e fundit, Osmani kishte përsëritur disa herë se Qeveria nuk po koordinohet me të për çështje të politikës së jashtme, derisa kishte zbuluar edhe se kryeministri Kurti as nuk e kishte telefonuar për incidentin me të cilin u përballë në Aeroportin e Shkupit.

E pyetur se kush e kishte prishur koordinimin, Osmani ishte përgjigjur “Qeveria e Kosovës”’.

Ndërkohë, kur ishte pyetur se nëse do të vazhdojë të qëndrojë në politikë edhe pas mandatit si presidente, kishte thënë “nuk më heqin qafe edhe aq lehtë”./Gazeta10/