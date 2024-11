Po vijojnë punimet për ndërtimin e shkollës së re në Krushë të Vogël

Punimet për ndërtimin e shkollës së re në fshatin Krushë e Vogël, që është pjesë e Komunës së Prizrenit, po vijojnë me ritme të shpejta dhe sipas planit të parashikuar.

Ky projekt, i iniciuar nga Drejtoria e Arsimit, do të sigurojë një infrastrukturë moderne dhe të avancuar për nxënësit e kësaj zone.

“Shkolla e re do të ofrojë hapësira të bollshme për mësim, duke përfshirë edhe laboratore të pajisura me teknologji moderne. Kjo do të kontribuojë në zhvillimin e procesit mësimor dhe përmirësimin e kushteve të arsimit për fëmijët e Krushës së Vogël”, njofton Komuna e Prizrenit.

Me përfundimin e këtij projekti, pritet që nxënësit të kenë mundësi të përfitojnë nga një ambient i përshtatshëm dhe bashkëkohor për mësim dhe zhvillim.

“Ky investim është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për përmirësimin e arsimit në Komunën e Prizrenit, duke ofruar mundësi më të mira për të rinjtë dhe duke mbështetur zhvillimin e komunitetit”.

