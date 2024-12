“Veteranët e UÇK-së, themeluesit e shtetësisë së Kosovës” – mesazhi i kryetarit të Malishevës në Ditën e Veteranit

Në organizim të degës së Organizatës së Veteranëve të Luftës (OVL) të UÇK-së në Malishevë, sot u shënua 30 Dhjetori – Dita e Veteranit, një ngjarje e veçantë për nderimin e kontributit dhe sakrificës së luftëtarëve të UÇK-së, të cilët dhanë gjithçka për lirinë dhe shtetësinë e Kosovës.

Tubimi i shënimit të kësaj dite u hap nga kryetari i OVL-së të Malishevës, Metush Kryeziu, i cili theksoi se, megjithëse shumë veteranë jetojnë në kushte të vështira, krenaria dhe sakrifica e tyre mbeten të pashlyeshme.

“Asnjë situatë nuk mund të mohojë kontributin tuaj të jashtëzakonshëm,” tha ai, duke vënë në pah se sakrifica e veteranëve është e pashlyeshme dhe do të kujtohet brez pas brezi.

Kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, i drejtohej të pranishmëve me fjalë plot vlerësim.

“Secili prej jush jeni kapitull i shtetësisë dhe pavarësisë. Kjo vlerë është forca më e madhe për të ruajtur shtetësinë”, theksoi ai.

Kastrati shtoi se trashëgimia e veteranëve do të mbahet mend dhe do të kujtohet me krenari, duke e cilësuar atë si bazamentin e pashlyeshëm të shtetësisë së Kosovës.

Në fjalën e tij, ai ndau gjithashtu një moment personal, duke kujtuar periudhën kur ishte i burgosur gjatë luftës dhe shprehu mirënjohje të përhershme ndaj veteranëve të UÇK-së për sakrificën e tyre, që ndikoi edhe në lirimin e tij të parakohshëm nga burgu.

Në përfundim të ceremonisë, dega e OVL të UÇK-së në Malishevë ndau 130 mirënjohje për veteranët e luftës nga Komuna e Malishevës dhe për ata që kanë kontribuar në luftimet brenda territorit të kësaj komune, duke nderuar kështu kujtimin dhe respektin për luftën e lavdishme të UÇK-së dhe kontributin e jashtëzakonshëm të atyre që dhanë gjithçka për lirinë e Kosovës./PrizrenPress.com/