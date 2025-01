Janis Joplin, këngëtarja rebele që për 4 vjet bëri histori të përjetshme në muzikën rock

Më 19 janar të vitit 1943 lindi njëra nga këngëtaret më të njohura në botë. Bëhet fjalë për Janis Joplin, këngëtarja rebele që pati një karrierë të shkurtë në skenën e muzikës Rock, por që rezultoi në famë të përjetshme, shkruan KultPlus.

Janis Joplin ishte një këngëtare dhe tekstshkruese Amerikane nga Port Arthur, Texas. Si e re Joplin është përqeshur nga kolegët e saj për shkak të pamjes së saj jo të zakonshme dhe besimeve personale. Ajo më vonë këndoi për eksperiencën e saj në shkollë përmes këngës së saj “Ego Rock”. Joplin si e re, ka kultivuar një rebelizëm dhe një lifestyle jo të zakonshëm. Ajo filloi karrierën e saj te këndimit si një këngëtare folk dhe bluz në San Francisko, duke performuar në klube dhe bare me kitarën e saj.

Joplin filloi të ngritet në skenë në vitet e ’60 si këngëtare kryesore e psychedelic-acid rok grupi i quajtur Big Brother and the Holding Company, dhe me vone si solo artiste me grupet mbështetëse si The Kozmic Blues Band dhe The Full Tilt Boogie Band.

Përgjatë karrierës se saj te shkurtër 4 vjeçare, Janis Joplin ka bere shume kënge hite, dhe ndër këngët me te famshme te saj ishin “Down On Me”, “bye, bye baby”, “Coo Coo”, “Summertime”, “Piece of my heart”, “Turtle Blues”, “Ball’n’Chain”, “Try”, “Maybe”, “To love somebody”, “Cry Baby”, “a woman left lonely”, “Mercedes Benz” etj.

Joplin ishte e njohur për performancën e sa te jashtëzakonshme, fansat e saj i referoheshin prezencës se saj në skene si ‘Elektrike’. Në kulmet e saj te karrierës ajo ishte e njohur si “Mbretëresha e Rock and Rollit” si dhe “Mbretëresha e Psychedelic Soul” dhe u be e njohur si një Përl në mes te shokëve. Ajo përveç këndimit kishte talent edhe në vizatim, vallëzim dhe aranzhim te muzikës.

Janis Joplin i ka inçizuar katër albume në karrierën e saj. Dy albumet e saj të para ishin të inçizuar me grupin e saj ‘Big Brother and the Holding Company’ dhe dy albumet e tjera ishin solo albume. Disa këngë të mëparshme të palansuara i’u shtuan këtyre albumeve dhe u lëshuan si mbledhje në Fareëell Song në vitin 1982. Performaca e hershme e Joplinit kur ajo ishte folk-bluz këngëtare u bashkua në një album të ri të quajtur ‘Blow All My Blues Away’. Në vitin 2012 The Pearl Sessions ishte lansuar për ta sqaruar brendësinë e procesit të saj kreativ.

