Kosova në FIBA YDF U14

Ekipet tona të grupmoshave U14, si në konkurrencën e meshkujve ashtu edhe të femrave, do të marrin pjesë në turneun e FIBA YDF-së që zhvillohet në Bullgari nga 25 deri më 30 mars.

Kosova do të përballet me Bullgarinë, Turqinë dhe Maqedoninë e Veriut, ndërsa 12 lojtarët/et që do të përfaqësojnë vendin tonë janë përzgjedhur nga trajnerët Driton Obërtinca (meshkujt) dhe Hasan Bytyqi (femrat).

Ky turne është pjesë e bashkëpunimit të suksesshëm mes FBK dhe FIBA YDF që nga viti 2016, duke ndihmuar në zbulimin e talenteve, edukimin e trajnerëve dhe zhvillimin e basketbollit në Kosovë.

Orari i ndeshjeve:

28 mars

14:00 | Turqia – Kosova (femrat)

16:00 | Turqia – Kosova (meshkujt)

29 mars

14:00 | Kosova – Maqedonia e Veriut (femrat)

16:00 | Kosova – Maqedonia e Veriut (meshkujt)

30 mars

13:00 | Bullgaria – Kosova (femrat)

15:00 | Bullgaria – Kosova (meshkujt)