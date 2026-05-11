Kerasan shpallet kampion i Kosovës në Ligën U18 për meshkuj

Skuadra e Kerasanit po vazhdon të dominojë në kategoritë e reja të basketbollit kosovar, duke u shpallur kampione e Kosovës në Ligën U18 për meshkuj.
Prishtinasit siguruan titullin kampion pasi në ndeshjen e zhvilluar në Prizren mposhtën Bashkimin me rezultat 93:79, raporton PrizrenPress.
Me këtë fitore, Kerasan e përmbylli serinë finale me rezultat të përgjithshëm 3:0, duke dëshmuar epërsi gjatë gjithë finales.
Trofeun e kampionit e ndanë Rrahman Përteshi dhe Aulona Muhadri, anëtarë të Bordit të Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK).
Ky sukses vjen pasi Kerasan kishte fituar më herët edhe Kupën, duke konfirmuar një sezon shumë të suksesshëm për klubin në grupmoshat e reja./PrizrenPress.com/