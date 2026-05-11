Lajme

Luljeta Veselaj-Gutaj nuk do të kandidojë në zgjedhjet e 7 qershorit

Ish-deputetja dhe anëtarja e Partia Demokratike e Kosovës, njëherësh drejtoreshë e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka njoftuar se nuk do të kandifojë në zgjedhjet e 7 qershorit.

“Vendimi ka ardhur pas një reflektimi të gjatë dhe nuk ka qenë i lehtë, duke kujtuar përvojat dhe sfidat me të cilat është përballur gjatë proceseve të kaluara zgjedhore”, shkruan ajo në Facebook.

Veselaj-Gutaj e sheh shqetësim mënyrën e zhvillimit të proceseve zgjedhore, duke përmendur çështje që lidhen me transparencën, drejtësinë dhe ruajtjen e vullnetit të qytetarëve.

“Demokracia nuk përcaktohet vetëm nga fitorja ose humbja. Ajo përcaktohet nga guximi i qytetarëve për të marrë pjesë, për të folur dhe për t’i mbajtur institucionet përgjegjëse”.

Ajo u bëri thirrje qytetarëve që të mos heqin dorë nga pjesëmarrja në jetën demokratike, duke kërkuar mbrojtjen e votës dhe të lirive demokratike.

Veselaj-Gutaj tregon se do të  mbetet e përkushtuar ndaj vlerave demokratike dhe angazhimit publik.

Ajo falënderon qytetarët për mbështetjen dhe besimin e dhënë ndër vite, duke shtuar se e ardhmja e demokracisë mbetet në duart e qytetarëve.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

