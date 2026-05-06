Kujtohen vitet e rezistencës: Vizitohet objekti ku u mbajt gjallë arsimi shqip në Prizren

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka realizuar sot një vizitë në objektin që kishte shërbyer si shkollë gjatë viteve më të vështira për arsimin në Kosovë.
Ajo, së bashku me drejtorin e Administratës, Bexhat Bytyqi, kanë kujtuar periudhën 1990–1999, kur arsimi shqip zhvillohej në kushte të vështira, shpesh në objekte alternative.
Veselaj-Gutaj ka shprehur mirënjohje të veçantë për profesorin Refki Hoxha dhe të gjithë ata që kontribuuan në mbijetesën e arsimit shqip në atë periudhë sfiduese./PrizrenPress.com/
