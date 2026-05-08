“Komandant Drini jeton në çdo gur të Prizrenit”- në Urën e Arastës vendoset mesazhi përkujtimor

Në Prizren, në 26-vjetorin e rënies së Ekrem Rexhës, i njohur si komandant Drini, është vendosur një mesazh përkujtimor në Urën e Arastës me mbishkrimin “Komandant Drini jeton në çdo gur të Prizrenit”, në shenjë respekti dhe kujtimi për figurën e tij.
Ekrem Rexha, i njohur me nofkën komandant Drini, ishte një nga figurat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili u bë i njohur për angazhimin e tij në organizimin dhe veprimtarinë ushtarake gjatë luftës për çlirimin e vendit. Ai konsiderohet si një nga emrat e rëndësishëm të asaj periudhe, ndërsa rënia e tij ka lënë gjurmë të thella në kujtesën kolektive të qytetarëve.
Mesazhi i vendosur në Urën e Arastës në Prizren simbolizon nderimin dhe kujtimin e vazhdueshëm për të, duke e lidhur figurën e tij me identitetin dhe historinë e qytetit. Sipas organizatorëve dhe qytetarëve që e kanë përkrahur këtë nismë, Drini mbetet simbol i sakrificës dhe lirisë.
Ky gjest simbolik është bërë për të nderuar figurën e tij dhe kontributin në luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe për ta mbajtur të gjallë kujtimin për të në qytetin e Prizrenit.
