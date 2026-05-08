15.9 C
Prizren
E premte, 8 Maj, 2026
type here...

Lajme

“Komandant Drini jeton në çdo gur të Prizrenit”- në Urën e Arastës vendoset mesazhi përkujtimor

By admin

Në Prizren, në 26-vjetorin e rënies së Ekrem Rexhës, i njohur si komandant Drini, është vendosur një mesazh përkujtimor në Urën e Arastës me mbishkrimin “Komandant Drini jeton në çdo gur të Prizrenit”, në shenjë respekti dhe kujtimi për figurën e tij.

Ekrem Rexha, i njohur me nofkën komandant Drini, ishte një nga figurat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili u bë i njohur për angazhimin e tij në organizimin dhe veprimtarinë ushtarake gjatë luftës për çlirimin e vendit. Ai konsiderohet si një nga emrat e rëndësishëm të asaj periudhe, ndërsa rënia e tij ka lënë gjurmë të thella në kujtesën kolektive të qytetarëve.

Mesazhi i vendosur në Urën e Arastës në Prizren simbolizon nderimin dhe kujtimin e vazhdueshëm për të, duke e lidhur figurën e tij me identitetin dhe historinë e qytetit. Sipas organizatorëve dhe qytetarëve që e kanë përkrahur këtë nismë, Drini mbetet simbol i sakrificës dhe lirisë.

Ky gjest simbolik është bërë për të nderuar figurën e tij dhe kontributin në luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si dhe për ta mbajtur të gjallë kujtimin për të në qytetin e Prizrenit.

Marketing

Previous article
Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna
Next article
Përkujtohet Ekrem Rexha – Drini

Më Shumë

Lajme

Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Të hënën, më 11 maj 2026, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit dhe komandantit të logjistikës së UÇK-së, gjeneral major...
Sport

Junior 06 fiton finalen e parë ndaj Trepçës në U14

Ekipi i vajzave U14 të Junior 06 Moni Bau ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Trepçës me rezultat 64:45, në ndeshjen e parë finale...

Rexhep Qosja, një gjeni i pavdekshëm

Policia Ushtarake e Karabinierëve patrullon në Prizren

Osmani me Haxhi Avdylin në Has, marrin pjesë në festivalin tradicional “Hasi Jehon”

“Kur Hasi Jehon, jehon Shqiptaria” – Osmani vlerëson festivalin në Gjonaj

Lejson Zeqiri i Bashkimit shpallet MVP i publikut

Amaneti i Qosjes dhe Dervishit: Mesazh për një shoqëri në krizë

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Dita Ndërkombëtare e Mamive shënohet në Spitalin e Prizrenit

Drini i Bardhë sfidon liderin në Mitrovicë

“Hasi Jehon” çel siparin, mbrëmë nisi nata e parë e festivalit treditor në Gjonaj

Parregullsi në spitalin e Prizrenit me Hemodializë, lirohet nga detyra kryeinfermieri

Ynem Berisha thyen rekorde, 12 trofe në 5 vite me KBF Bashkimin

Vetëvendosje në Prizren shpall zgjedhjet e brendshme për kandidatët për deputetë

Bashkimi në finale

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne