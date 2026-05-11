22.3 C
Prizren
E hënë, 11 Maj, 2026
type here...

FokusSport

Malisheva kampione e Ligës së Parë U19

By admin

Skuadra e Malishevës është shpallur kampione e Ligës së Parë për grupmoshën nën 19-vjeç.

Në ndeshjen e fundit të xhiros së 22-të, Malisheva shënoi fitore përballë Feronikelit 74, me rezultat 4:2, raporton PrizrenPress.

Trofeun e kampionit futbollistëve të rinj malishevas ia dorëzoi anëtari i KE të FFK-së, njëherësh kryetar i Lidhjes Rajonale të Futbollit të Prizrenit, Mirsad Çollaku, derisa medaljen i ndau edhe administrator i kësaj lige në FFK, Valon Sadiku.

Malisheva e mbylli kampionatin me 57 pikë.

Ndërkohë, pozitën e dytë dhe të tretë e ndajnë me nga 48 pikë Rilindja dhe Dinamo, të cilat krahas Malishevës, në edicionin e ardhshëm po ashtu do të garojnë në Superligën U19./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kapet mashtruesi serb në Vërmicë, bashkë me disa persona përfituan mbi 1.5 mln euro
Next article
Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

Më Shumë

Lajme

Përfundon asfaltimi i rrugës “Xhevë Lladrovci” në Prizren

Komuna e Prizrenit ka njoftuar se ka përfunduar rregullimi i rrugës “Xhevë Lladrovci”, pranë “Qylhanit”, me shtrimin e shtresës së dytë të asfaltit. Sipas njoftimit,...
Sport

Totaj uron Bashkimin për kualifikimin në finale

Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Play-Off-it, pas një fitoreje të rëndësishme të arritur në një atmosferë të zjarrtë sportive, të mbushur me...

Hajnat vjedhin kositëse bari dhe lëndë djegëse nga një objekt në Rahovec

Trepça dhe Bashkimi nisin sonte betejën për titullin e kampionit

Prizren, refuzohet paraburgimi për pesë të arrestuar në rastin e AKK-së

Nesër përkujtohet Komandant Drini – Ekrem Rexha, OVL e UÇK-së në Prizren kërkon drejtësi

Këta janë 4 lojtarët që udhëhoqën Bashkimin dhe Borën në këtë seri me më së shumti pikë

Bashkimi për finalen, Bora për historinë – gjithçka vendoset nesër në Prizren

Kapet me kokainë, prangoset burri në Malishevë

Nasheci drejt shndërrimit në pikë të rëndësishme turistike

Haradinaj përkujton komandant Drinin dhe dëshmorët e 8 Majit: Sakrifica e tyre është themeli i lirisë së Kosovës

Nesër bllokohet rruga “Halil Berisha” në Prizren për shkak të punimeve në kanalizim

Sejdi Bellanica zgjidhet kryetar i AAK-së në Prizren

Amaneti i Qosjes dhe Dervishit: Mesazh për një shoqëri në krizë

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Sot mbahet Kuvendi Zgjedhor i AAK-së në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne