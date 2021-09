Behar Rakaj, kandidati i LDK-së për kuvendar të Prizrenit

Behar Rakaj, është ekonomist i diplomuar në degën menaxhment-informatik.

Ai në zgjedhjet e tetorit garon në listën e LDK-së për kuvendar të Kuvendit të Prizrenit me numër 21.

Me një përvojë të gjatë në menaxhim të bizneseve dhe kontabilitet, i ngritur profesionalisht me një sërë trajnimesh për kontabilitet dhe auditim dhe i sprovuar edhe në menaxhim të biznesit privat, na e ka pasuruar listën me gatishmërinë e tij për angazhim në përfaqësim lokal.

Behari është i biri prof.Kapllan Rakaj, njërit prej themeluesve e veprimtarëve të parë të nëndegëve të LDK-së në fshatrat; Vërmicë, Shkozë e Dobrusht.

I rritur e mishëruar me vlerat që partia jonë përfaqëson, ai i futet garës për një ulëse në Kuvendin Komunal të Prizrenit, me zotimin se do të përkushtohet maksimalisht për të mirën e përgjithshme.

Voto LDK-në, numër 160

Voto Behar Rakaj, numër 21

