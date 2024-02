Daja pas humbjes nga Drita: Po kemi probleme fizike, s’e kemi gjysmën e ekipit

Ilir Daja e ka komentuar humbjen e sotme të Ballkanit nga Drita, e cila iu afrua liderit në vetëm katër pikë, ndërsa Llapi me një fitore eventuale nesër mund të afrohet në vetëm një pikë.

Trajneri shqiptar është ankuar në gjendjen fizike dhe në formën e zbehtë të lojtarëve.

Sidoqoftë, trajneri i Ballkanit pret që futbollistët të rikthehen në formë dhe të lënduarit të jenë në dispozicion në javët në vazhdim, në mënyrë që ekipi nga Suhareka ta ruajë primatin në tabelën e Superligës deri në fund të sezonit.

“Nuk kam pasur asnjëherë probleme më gjyqtarët. E vetmja fjali që kam përdorur ndaj gjyqtarëve kam thënë na lini të luajmë. Ajo që është evidente është që lojtarët tanë kryesorë nuk e kanë gjendjen më të mirë, atë maksimale”, u shpreh fillimisht daja për Art Motion.

“Kjo u vu re sepse me kaq shumë probleme fizike, ku këto i kanë lojtarët kryesorë, edhe niveli i performancës bie. Me ardhjen në gjendjen më të mirë fizike të këtyre lojtarëve, do të vazhdojmë që të nxjerrim konkluzionet tona. Pritej ky lloj rezultati, me gjysmën e ekipit mungesë dhe me lojtarët kryesorë jashtë formës, bie goxha edhe niveli i lojës”, përfundoi Daja.

Ky barazim i Ballkanit vjen pas barazimit në shtëpi me Feronikelin ’74 në xhiron e kaluar.