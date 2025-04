Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) njofton se remitancat janë kategoria kryesore në kuadër të ardhurave dytësore, vlera e të cilave në janar 2025 shënoi 86.14 milionë euro, përafërsisht në nivel të njëjtë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2024.e

“Sipas vlerësimeve preliminare remitancat për muajin shkurt 2025 ishin rreth 88.12 milionë euro, duke arritur kështu vlerën 174.26 milion euro (preliminare) për dy muajt e parë të vitit 2025. Prurjet më të mëdha edhe gjatë muajit shkurt 2025 kanë qenë përmes IFJB-ve me 62.65%, bankave komerciale me 16.45% dhe kanaleve tjera me 20.90%”, thuhet në raportin për statistikat e Sektorit të Jashtëm për tremujorin e katër 2024 dhe Bilancit të Pagesave për muajin janar 2025.

Sipas BQK-së, bilanci i pagesave – në fund të muajit janar 2025 u karakterizua me deficit të llogarisë rrjedhëse në vlerë prej 21.36 milionë euro, i cili tregon thellim të deficitit krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kur llogaria rrjedhëse kishte suficit prej 6.78 milionë euro. Shkaktari më i madh i këtij deficiti është rritja e deficitit në bilancin tregtar.

“Bilanci tregtar në mallra gjatë muajit janar 2025 shënoi deficit në vlerë 379.26 milionë euro, i cili është për 31.16% më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Eksporti shënoi vlerën 61.16 milionë euro, me një rritje prej 0.46%, ndërsa importi shënoi rritje prej 25.82% duke arritur vlerën 440.42 milionë euro”, njofton BQK.

BQK njofton se investimet direkte në Kosovë – në janar 2025 ishin 90.96 milionë euro, të cilat paraqesin rritje prej 12.19% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar, përderisa investimet direkte jashtë Kosovës shënuan vlerën 16.19 milionë euro, me rritje prej 19.12% krahasuar me janar 2024.

“Asetet rezervë deri në janar 2025 janë rritur për 45.95 milionë euro, kurse në periudhën e njëjtë të vitit paraprak ishin 15.21 milionë euro. Rritjes së aseteve rezervë i ka kontribuar rritja e depozitave për 45.95 milionë euro, ndërsa nuk ka pas investime në letra me vlerë gjatë muajit janar 2025”, njofton BQK.