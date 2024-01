Shoqata Humanitare “Bereqeti” e cila funksionon në kuadër të Bashkësisë Islame dega në Prizren, falë bashkëpunimit të mirë me familjen Maqkaj nga Prizreni ka ndihmuar me pako ushqimore 7 familje me kushte të rënda ekonomike si dhe janë dhuruar 10 m³ dru për ngrohje.

Ndërsa, Këshilli i Bashkësisë Islame në Prizren, i është mirënjohës familjes Maqkaj për bashkëpunimin e vazhdueshëm me Shoqatën Humanitare “Bereqeti”.