Përvojë unike 360 gradë, publikohen pamje nga skena gjigante e Eurovisionit

Transmetuesi suedez SVT ka zbuluar skenën mbresëlënëse në Malmö Arena, në të cilën do të interpretohen 37 këngët e Eurovision Song Contest, i cili këtë vit shënon edicionin e 68-të.

Kube LED të lëvizshëm, dysheme LED, drita, video dhe teknologjia e skenës do të kombinohen për të krijuar disa variacione spektakolare në arenë, ndërsa skena vendoset pikërisht në mes të audiencës, në formë kryqi, duke krijuar një përvojë unike 360 gradë që audienca dhe shikuesit do të përjetojnë në maj, shkruan Eurovision.tv, transmeton Zeri.info.

Brenda “Malmö Arena”, skena ndodhet mes 2.168 pajisjeve ndriçimi, ku secili prej tyre ka një burim LED ose lazer. U deshën 4 javë paraprogramim për të marrë dritat në gjendjen përfundimtare në të cilën janë sot.

Prandaj, LED është një komponent kryesor për të gjallëruar skenën në të gjithë lavdinë e saj. Ka rreth 1000 metra katrorë ekran LED brenda dhe mbi skenë. Vetëm LED i dyshemesë së skenës ka një madhësi prej 186 metrash katrorë, ndërsa ekrani LED i sfondit është i matur në 340 metra katrorë.

Do të ketë një ekip me 6 persona menaxhues të skenës në Malmö për tre netët që do të transmetohen drejtpërdrejt. Për t’i ndihmuar ata, ekziston një ekuipazh shtesë i skenës prej 36 personash.

Ata do të kenë vetëm 55 sekonda për ta vendosur skenën në pozicionin e përsosur për secilën nga 37 këngët, duke i vendosur rekuizitat e kërkuara në skenë, ndërsa njëkohësisht do të largojnë rekuizitat e mëparshme. Këto lëvizje janë koreografi dhe prova me kujdes, ashtu si çdo gjë tjetër në Live Show të Eurovizionit të 68-të.

Talentët krijues që qëndrojnë pas konceptit janë Florian Wieder, disenjatori i Prodhimit dhe Fredrik Stormby, disenjatori i përmbajtjes së dritës dhe ekranit.

Kujtojmë se Eurovisioni këtë vit mbahet më 7 ,9 dhe 11 maj në Malmo të Suedisë.

Shqipëria do të garojë e dyta në natën e dytë gjysmëfinale dhe do të përfaqësohet nga Besa Kokëdhimma, me këngën “Titan”.