(E plotësuar: Ora 09:40) Ashtu siç edhe kanë paralajmëruar, OVL e UÇK-së, në sheshin kryesor të Prishtinës, kanë filluar të mblidhen protestues. Protesta e thirrur për paraditen e sotme pritet të mbahet, nën masa të rrepta të sigurisë.

Patrulla dhe pjesëtarë të shumtë të forcave të rendit tashmë janë në vendin e ngjarjes dhe siç njofton RTK, aty ndodhet edhe një auto ambulancë. Ndërkohë, protesta po monitorohet nga policia edhe nga ajri me anë të dronëve. Veteranët kundërshtojnë miratimin e projektligjit për pagën minimale nga ana e Kuvendit të Kosovës meqë kategoritë e luftës nuk janë përfshirë në të. Votimi i para dy ditëve në Kuvendit i këtij projektligji është bërë nga deputetët e koalicionit qeveritar. Policia rrethon Kuvendin, para protestës së OVL të UÇK-së (E plotësuar: Ora 09:30) Policia e Kosovës është vendosur që në orët e mëngjes, pranë institucionit të Kuvendit të Kosovës. Pjesëtarë të forcave të rendit janë vendosur përreth ndërtesës së Kuvendit dhe Qeverisë. Kjo pasi OVL e UÇK-së ka thirrur për sot protestë gjithë popullore, në kundërshtim të votimit në parim të projektligjit për pagën minimale. Bazuar në këtë projektligj, këto kategori të luftës nuk përfshihen në të. Me projektligjin e ri, paga minimale që tani është 170 euro, pritet të jetë 264 euro bruto ose 150 euro neto. Veteranët në kërkesën e tyre i ka mbështetur edhe AAK-ja dhe kryetari i saj Ramush Haradinaj. Një protestë e ngjashme është mbajtur edhe dhjetë ditë më parë, por e cila përfundoi me gaz lotsjellës dhe në dhunë.

====Beteja e veteranëve të UÇK-së me qeverinë për t’u përfshirë në projektligjin që përcakton pagën minimale nuk ka përfunduar ende.

Sot, me fillim nga ora 09:30, veteranët kanë planifikuar mbajtjen e një “proteste gjithëpopullore” para Kuvendit dhe Qeverisë. Të indinjuar që deputetët të martën miratuan në parim projektligjin për caktimin e pagës minimale, i cili s’i përfshin ata, veteranët kanë paralajmëruar protestë masive.

Kryetari në detyrë i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, Faton Klinaku, ka njoftuar në Facebook se do të ketë organizim me autobusë në mënyrë që protestës t’i bashkohen veteranët nga e gjithë Kosova.

Policia e Kosovës ka njoftuar se janë marrë masat e nevojshme dhe se janë takuar me përfaqësues të OVL të UÇK-së me qëllim të njoftimit rreth organizimit të protestës, vendit dhe kohës së mbajtjes.

“Policia e Kosovës, me qëllim të ruajtjes së rendit dhe qetësisë publike si dhe mbarëvajtjes së protestës së lajmëruar sipas ligjit mbi tubimet publike nga veteranët e UÇK-së, ka bërë përgatitjet e nevojshme operacionale policore. Sot (dje), më 15.06.2022, zyrtarë nga PK-ja kanë zhvilluar një takim njoftues me përfaqësues të Shoqatës së Veteranëve të UÇK-së me qëllim të njoftimit rreth organizimit të protestës, vendit dhe kohës së mbajtjes së saj dhe masave të tjera që lidhen me zhvillimin e protestës”, thuhet në njoftimin e policisë.