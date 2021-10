Kandidati i LDK-së për Suharekën viziton gratë e dëshmorëve: Detyrimi ynë ndaj dëshmorëve është i përhershëm

Shala ndër të tjera ka thënë se detyrimi ndaj dëshmorëve është i përhershëm.

“Liria jonë kishte çmim tepër të lartë, për të cilën gjenerata të tëra kontribuuan, me penë e pushkë, me bukë e strehim, me ushtar e ushtare duke e bërë frontin e lirisë të pathyeshëm nga armiku. Sot, isha i nderuar të takoja gratë e dëshmorëve, me ç’rast shpreha nderimin për jetën dhe veprën heroike të dëshmorëve të kombit”, ka shkruar Shala në Facebook.

Sipas Shalës liria është vlerë të cilën e gëzojmë të gjithë, ndërsa mirënjohja institucionale për familjet e atyre që dhanë më të shtrenjtën për liri, duhet të jetë e qëndrueshme dhe e sinqertë.

“Vepra e dëshmorëve të kombit është vlera që i jep peshë punës tonë, përkushtimit dhe përparimit, për të cilin ata u sakrifikuan. Detyrimi ynë ndaj dëshmorëve është i përhershëm”, ka shkruar tutje ai.