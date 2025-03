Komuna e Malishevës do të përkujdeset për varrimin e tre viktimave të Masakrës së Kralanit, kjo është agjenda

Komuna e Malishevës do të përkujdeset për organizimin e ceremonive të varrimit të tre qytetarëve që konsideroheshin të zhdukur nga viti 1999 në Masakrën e Kralanit e që u gjetën e u identifikuan disa ditë më parë.

“Pas gjetjes dhe identifikimit të tre qytetarëve të Komunës së Malishevës, të cilët konsideroheshin të zhdukur nga viti 1999, në Masakrën e Kralanit, kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, në bashkëpunim me shoqatën “Kujtesa” dhe familjarët, me qëllim të organizmit të ceremonive dhe nderimit meritor, do të mbajë disa aktivitete, sipas kësaj agjende.”

Kjo është agjenda:

Për martirin Sabedin (Kadri) Kryeziu

21.03.2025

Vendi: Mleqan (SHFMU “Beqir Gashi)

Ora: 14:00 – Homazhe.

Ora: 15:00 – Ceremonia e varrimit

Për tre të gjeturit

03.04.2025

Vendi: Malishevë (salla e mbledhjeve e Kuvendit të Komunës)

Ora: 10:00

Aktiviteti: Mbledhje komemorative

Për martirin Vehbi (Pajazit) Halilaj

04.04.2025

Vendi: Llapçevë (SHFMU “Petro Nini Luarasi”)

Ora: 13:00 – Homazhe

Ora: 14:00 – Ceremonia e varrimit

Për martirin Mentor (Maliq) Kryeziu

04.04.2025

Vendi: Bubavec (Oda e fshatit Bubavec-afër shkollës)

Ora: 15:00 – Homazhe

Ora: 16:30 – Ceremonia e varrimit