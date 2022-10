Lajm i mirë për Francën, Pogba pritet të jetë i gatshëm për Kupën e Botës

Ishte thuajse e kryer që Paul Pogba nuk do të marrë pjesë me kombëtaren e Francës në Kupën e Botës.

Megjithatë, mesfushori francez me shumë gjasë do të marrë pjesë në eventin më të rëndësishëm të futbollit me kombëtaren e tij.

Mediat italiane raportojnë që Pogba do të rikthehet në stërvitje në javën e ardhshme me Juventus-in.

Kujtojmë që 29-vjeçari kishte pësuar një dëmtim në gju në ndeshjet para-sezonale me Juventus-in.

Ai nuk ka luajtur ende asnjë ndeshje të karakterit garues me bardhezinjtë, që prej se u transferua gjatë kësaj vere nga Manchester United.

