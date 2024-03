Malishevë: Pacientit i largohet telefoni nga stomaku

Një rast i pazakontë ka ndodhur në Malishevë. Një pacienti i është larguar telefoni nga stomaku.

Siç njofton ordinanca, pacienti në fjalë ishte me çrregullime depresive.

“Largimi i trupit te huaj nga stomaku ( Telefon)!. “Pacienti NN, me çrregullime depresive, duke u trajtuar per semundje te varshmerise, sillet nga familjaret ne ordinancen OSG ne Malishevë me ç’rast dhe i largohet trupi i huaj nga lukthi, me endoskop fleksibil duke manovruar me aksesoret perkates, me asistim te Dr. Taulant Kryeziu, infermiere Florida Shala, procedura kryhet me sukses pa komplikime! Pacienti referohet per trajtim te metejme tek psikiatri!”, njofton ordinanca.