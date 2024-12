Mot i ftohtë dhe me reshje bore gjatë kësaj jave

Temperaturat do të jenë të ulëta, me erëra mesatare deri të fuqishme, kryesisht nga verilindja dhe juglindja.

Të hënën do të mbajë mot i vranët, me riga shiu gjatë ditës, të cilat në orët e vona të mbrëmjes do të shndërrohen në borë. Temperaturat minimale do të jenë ndërmjet -2 deri 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet 1 deri 4 gradë Celsius. Do të fryjë erë mesatare dhe lokale e fortë nga verilindja dhe veriperëndimi.

Mot i ngjashëm do të mbretërojë edhe ditën e martë, me temperatura minimale -1 deri 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet 1-2 gradë Celsius. Era do të fryjë nga verilindja me shpejtësi 1-7 metër për sekondë.

Të mërkurën moti do të jetë i vranët, me fjolla bore vende-vende. Në mëngjes paraqiten kushte për mjegull. Temperaturat minimale do të lëvizin nga -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet 0-1 gradë Celsius. Era do të jetë e lehtë deri mesatare nga verilindja.

Mot i vranët dhe pa reshje pritet të mbajë ditën e enjte. Në mëngjes, në shumë zona do të ketë kushte për mjegull. Temperaturat minimale do të variojnë nga -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet 0 deri 1 gradë Celsius. Era kryesisht do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi 1-4 metër për sekondë.

Të premten moti do të jetë kryesisht i vranët, me temperatura minimale ndërmjet -3 deri -1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet 0-1 gradë Celsius. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga juglindja.

