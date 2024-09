Ndahet nga jeta në moshën 88-vjeçare ylli i muzikës country, Kris Kristofferson

Kris Kristofferson, këngëtari dhe aktori fitues i çmimeve të muzikës country që ka punuar me Johnny Cash dhe Martin Scorsese, ka vdekur në moshën 88-vjeçare.

Një përfaqësues tha se ai ndërroi jetë “në mënyrë paqësore” në shtëpinë e tij në Hawaii të shtunën, i rrethuar nga familja.

Deklarata e përshkroi Kristofferson si “një paqedashës, një revolucionar, një aktor, një superstar, një simbol seksi dhe një njeri familjar”, shkruan BBC.

Fituesi i shumëçmimeve ishte i njohur për shkrimin e këngëve të tij, veçanërisht për Me dhe Bobby McGee, dhe Help Me Make It Through the Night, ndër të tjera. Ai gjithashtu luajti në filmin hit “A Star Is Born”.

Një mesazh nga familja e tij thoshte se të gjithë ishin aq të bekuar për kohën që kishin me të.

“Faleminderit që e keni dashur gjatë gjithë këtyre viteve, dhe kur shihni një ylber, dijeni se ai po na buzëqesh të gjithëve”, thuhet në mesazhin e cituar nga CBS News, partneri amerikan i BBC-së.

I lindur në Brownsville, Teksas, më 22 qershor 1936, Kristofferson u bë një figurë kryesore në muzikën country.

“Kur fillova, isha një nga njerëzit që shpresoja të sillja respekt për muzikën e vendit”, tha ai, sipas mesazhit të familjes.

“Disa nga këngët që kisha dhe që u bënë hite e bënë këtë. Unë imagjinoj se kjo është arsyeja pse dikush mund të më votojë në një Hall of Fame. E di që nuk është për shkak të fytit tim të artë”.

Kristofferson studioi shkrim në Kolegjin Pomona në Kaliforni dhe më vonë shkoi në Oksford si studiues në Rodos. Ai fitoi masterin e tij nga Oksfordi në vitin 1960, më pas u kthye në SHBA dhe iu bashkua ushtrisë.

U caktua nga ushtria për të dhënë mësime letërsie, për të cilën ai tha se “tingëllonte si ferr”.

Në vitin 1965 ai vizitoi Nashville dhe brenda dy javësh dha dorëheqjen nga posti i tij ushtarak dhe u transferua në qendrën e muzikës country për të ndjekur karrierën e tij muzikore.

Kreu i Sallës së Famës dhe Muzeut të Vendit tha se ai la pas “një trashëgimi tingëlluese”.

“Kris Kristofferson besonte se krijimtaria është dhënë nga Zoti dhe ata që injorojnë një dhuratë të tillë janë të dënuar me pakënaqësi”, shkroi Kyle Young në X. “Ai predikoi se një jetë e mendjes i jep zë shpirtit dhe puna e tij nuk i dha zë. vetëm për shpirtin e tij, por edhe për tonën.”

Ai fitoi tre “Grammy” për këngën më të mirë të vendit, “Help Me Make It Through the Night” në 1972, dhe dy duete të veçanta me Rita Coolidge (1974, 1976), me të cilën u martua në vitet 1970.