Njohja e viteve të 90-ta për pensionet e punonjësve të arsimit, SBAShk dorëzon sot peticionin me mbi 20 mijë nënshkrime

Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë (SBAShK), do të dorëzoj sot në Kuvendin e Kosovës një peticion me 20,458 nënshkrime të mbledhura në kuadër të një nisme qytetare për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për skemat pensionale.

Ky peticion pritet t’i dorëzohet kryetarit të Kuvendit dhe Kryesisë së Kuvendit.

SBAShK synon me këtë nismë të adresojë disa prej sfidave që përballen punonjësit e arsimit dhe sektorëve të tjerë publikë që përfitojnë nga skemat pensionale, duke kërkuar ndryshime në përfitimet e pensionistëve.

Ndryshimet në Ligjin e skemave pensionale kanë të bëjnë me kërkesën që vitet e 90-ta dhe vitet pasuese deri kur ka filluar së funksionuari Trusti Pensional i Koosvës, të njihen si kontributdhënëse që do të ishte ndihmesë jo vetëm për të punësuarit e arsim, por edhe për gjithë të tjerët që të arrijnë vitet e duhura kontributpaguese dhe të gëzojnë pension të punës e jo të mbesin vetëm me pensionin e pleqërisë pas dekadave të kaluara në punë.

Kryetari i SBAShK-së, Rrahman Jasharaj, kohë më parë ka deklaruar se kërkesat e nismës kanë për qëllim përmirësimin e kushteve të pensionistëve dhe sigurimin e një jetese më të denjë për ata që kanë kontribuar për vite me radhë në sektorët publikë.

Jasharaj ka bërë thirrje për mbështetje të gjerë nga deputetët dhe për një proces të shpejtë të shqyrtimit të kësaj nisme në Kuvend.

Peticioni është një prej hapave të parë në përpjekjen për ndryshimin e ligjit që rregullon skemat pensionale në vend. /Telegrafi/