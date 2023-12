Sot parashikohet të mbajë mot i vranët dhe pritet kohë pas kohe të ketë reshje lokale shiu dhe bore.

Reshjet në formë të borës më të pranishme pritet të jenë në Rrafshin e Kosovës.Temperaturat do të pësojnë ulje, me minimale që do të lëvizin prej -1 deri në 3°C, ndërsa ato maksimale prej 1 deri në 4°C.

Gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit do të fryjë erë nga drejtimi i jugperëndimit dhe veriperëndimit me shpejtësi 1-8m/s.