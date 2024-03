Proton Cable Prizreni pas vazhdimeve mundi Sigal Prishtinën

Te vendasit u dalluan Urim Zenelaj me 23 pikë e nëntë kërcime, Ivan Koljeviq me 18 pikë e shtatë asistime dhe Isaiah Kelly me 18 pikë e 12 kërcime, kurse te mysafirët Shaheed Davis kishte 22 pikë e pesë asistime dhe Malcolm Armstead 21 pikë.