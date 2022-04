Qytetarët kërkojnë t’u lejohet tërheqja e parave nga Trusti, ekspertët skeptik

Kryeministri Albin Kurti dalë hapur se është kundër tërheqjes së një pjese të parave nga Trusti, duke thënë se kjo nuk e zgjedh problemin e qytetarëve, raporton Ekonomia Online.

Këtë deklaratë të Kurtit njohësi i ekonomisë, Erton Bega po e konsideron “të mençur”, pasi sipas tij, do të kishte pasoja në gjeneratat e ardhshme e do të dëmtohej edhe pleqëria e personave kontributpagues.

Bega për Ekonomia Online po të lejohej tërheqja e mjeteve do të kishte një kundër efekt e do të pasonte me ngritje të çmimeve edhe më tej.

“Tërheqja e Fondeve Pensionale në këtë moment kur ekonomia po ballafaqohet me ngritje të lartë të çmimeve do të kishte kundër efekt në ekonomi, pasi që do të ndikonte në rritjen e çmimeve edhe më tej. Prandaj komenti i Kryeministrit mund të vlerësohet si një koment i duhur në një moment të duhur pasi që janë dy situata të ndryshme nëse krahasohet momenti i tanishëm që propozohet tërheqja nga trusti dhe momenti kur u propozua në kohën e pandemisë”.

“Atëherë kishim mungesë të qarkullimit parasë në treg dhe duhet të mbulohej kjo hapësirë duke shtuar para dhe u gjet një formë përmes trustit. Sot të veprohet njëjtë kur rrethanat janë të ndryshme edhe efekti do të jetë i kundërt. Do të ishte vendim i mençur që të mos prekeshin kursimet pensionale të qytetarëve sepse kjo do të shkaktonte pasoja për gjenerata të ardhshme dhe njëkohësisht do të dëmtonte pleqërinë e personave kontribut pagues në trust pensional”, tha Bega.

Kurse ish-dekani i Fakultetit Ekonomik, Musa Limani, thotë se Qeveria duhet ta lejojë shfrytëzimin e një sasie të hollash nga Trusti.

Sipas tij, mjetet e Trustit nuk janë fond i përbashkët por janë kursime individuale, prandaj askush nuk ka të drejtë e po ashtu edhe Qeveria që t’i ndalojë kursimtarët që t’i shfrytëzojnë mjetet e tyre në këtë situatë krize.

“Vendimet që i merr Qeveria janë vendime të pavarura dhe janë në kompetencat e tyre prandaj Qeveria merr vendim si t’a shohin të arsyeshme pavarësisht prej reagimeve të personave ose strukturave të ndryshme. Duke marr parasysh nivelin e lartë të çmimeve dhe të ulët të të ardhurave unë mendojë se është një vendim jo i mirë, nuk përkon me çështjen sociale në të cilën ndodhet popullata e Kosovës, normalisht nuk i përgjigjet situatës së rëndë sociale dhe ekonomike me të cilën ballafaqohet popullata”.

“Mund të them se mjetet e trustit nuk janë fond i përbashkët por janë kursime individuale, prandaj mendoj se si nga aspekti ekonomik ashtu moral dhe social nuk ka askush të drejtë e po ashtu edhe Qeveria që t’i ndalojë kursimtarët që t’i shfrytëzojnë mjetet e tyre në këtë situatë krize. Qeveria me marrjen e këtij vendimi është dashur të jap sqarime dhe normalisht te gjej një alternativë për zgjidhjen e problemit momental”.

Edhe qytetarët kanë mendime të ndryshme për tërheqjen e mjeteve nga Trusti. Edis Pllana, për EO tha se duhet të tërhiqen paratë nga Trusti për t’iu ndihmuar qytetarëve në këtë kohë krize.