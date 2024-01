Është shembur ura që lidh banorët e disa fshatrave në Ratkoc të Rahovecit.

Ajo ishte ndërtuar dekada më parë, ndërsa sipas zyrtarëve komunalë është paraparë që këtë vit të intervenohet në rregullimin e saj. Ura e shembur paraqet rrezik për udhëtarët sidomos natën, prandaj kërkohet kujdes i shtuar

Natën mes së premtes e të shtunës, u shemb gjysma e urës që lidh Ratkocin me Vrajakun, Bratotinin e disa fshatra të tjerë të Rahovecit.

Banorët thonë se ura është ndërtuar shumë vite më parë dhe u ka rezistuar vërshimeve edhe më të mëdha.

Banorët shpresojnë se Komuna do te intervenojë sa më shpejt.

Ndërkohë, Ali Morina, shef i kabinetit të kryetarit të Rahovecit, thotë se do të shpejtojnë procedurat për ta rregulluar këtë urë. Ai sqaron se ndërtimi i saj është paraparë në buxhetin komunal të këtij viti.

“Gjendja e urës nuk ka qenë fort e mirë për shkak të vjetërsisë së saj, ne i kemi paralajmëruar qytetarët që kjo urë paraqet rrezik dhe e kemi blloku kalimin në korsinë e dëmtuar. Ne si komunë e kemi të planifikuar në buxhet ndërtimin e disa urave duke përfshirë edhe këtë urë. Shumë shpejt do ti zhvillojmë procedurat e prokurimit për ndërtimin e saj, jemi na fazën e hartimit të projektit, besoj edhe me procedura emergjente të prokurimit do të intervenojmë”, tha për RTK Ali Morina, shef i kabinetit të kryetarit në Rahovec

Sipas inxhinierëve, projekti për rregullimin e kësaj ure do të jetë gati deri në fund të muajit, ndërsa, sapo të përfundojnë procedurat e prokurimit, do të nisë puna për ndërtimin e saj. Deri në atë kohë, banorët këshillohen për kujdes dhe të zgjedhin rrugë të tjera.