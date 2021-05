Sulm në shkollë, nxënësja e klasës së gjashtë qëllon tre vetë

Episodi më i fundit i të shtënave që trondit SHBA-në, ka në qendër të tij një 12 vjeçare.

Vajza e klasës kishte marrë me vete një armë në shkollën e saj fillore në Idaho, me të cilën plagosi dy nxënës dhe një pastrues, përpara se të çarmatosej nga një mësuese. Fatmirësisht, të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetën.

Sherifi i Qarkut të Xhefersonit, Steve Anderson tha se vajza nxori një pistoletë nga çanta dhe gjuajti disa herë brenda dhe jashtë Shkollës fillore Rigby, në qytetin e vogël të Rigbit, rreth 145 kilometra në jugperëndim të Parkut Kombëtar Yellowstone. Autoritetet thonë se po hetojnë motivin e sulmit dhe po përpiqen të mësojnë se ku e kishte marrë e mitura armën.Agjenci të shumta të zbatimit të ligjit u përgjigjën me shpejtësi në momentin e incidentit dhe nxënësit u evakuuan në një shkollë të mesme aty pranë për t’u bashkuar me prindërit e tyre.

Unë dhe shoku im i klasës ishim vetëm në klasë, me mësuesin tonë, ne po studionim, kur papritmas, dëgjuam një zhurmë të madhe dhe pastaj dy krisma të tjera. Më vonë pati ulërima”, rrëfeu 12-vjeçari Yandel Rodriguez. Shkollat do të mbylleshin në të gjithë rajonin për t’u dhënë nxënësve kohë me familjet e tyre, por ai ekspertë të shëndetit do të jenë në dispozicion të nxënësve duke filluar nga mëngjesi i së premtes. Sipas Qendrës Kombëtare të Statistikave të Arsimit, shkolla fillore në Rigbi ka rreth 1,500 nxënës nga klasa e gjashtë deri në të tetën.Ky është sulmi i dytë në një shkollë në Ajdaho. Në vitin 1999, një nxënës i shkollës së mesme në Notus gjuajti me armë, duke plagosur një nxënës tjetër.

© SYRI.net