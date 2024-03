Superliga rikthehet nxehtë me dy super ndeshje

Sot do të rikthehet Superliga e Kosovës në futboll me dy ndeshje në program.

Vëmendja do të jetë në Lipjan, ku do të përballet Ballkani me Prishtinën që nuk është duke kaluar në momente të mira.

Suharekasit janë në vendin e parë me 52 pikë të grumbulluara me një më shumë se Llapi dhe dy më shumë se Drita dhe do të synojnë fitoren ndaj prishtinasve për të mbajtur primatin.

Teksa Prishtina renditet në pozitën e pestë me 38 sosh.

Një tjetër takim interesant do të jetë edhe ai në mes Malishevës dhe Dritës.

Dy skuadrat janë në formë të mirë dhe do tentojnë fitoren për të qëndruar me një hap me pretendentët për titull.

Dy ndeshjet e ditës së sotme do të luhen duke filluar nga ora 13:00./