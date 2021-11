Temperatura minus e reshje bore, ky është moti sot

Instituti Hidrometeorologjik ka bërë të ditur se kjo javë do të karakterizohet me mot kryesisht të vranët, me reshje shiu dhe bore, raporton Express

Në njoftimin e së dielës të publikuar nga IHK-ja, është bërë e ditur se do të ketë reshje shiu, të cilat do të shndërrohen në reshje bore.

“Reshjet e shiut do të fillojnë sot për të vazhduar gjatë natës, ditës së hënë dhe të martën. Në fushat termike do të ketë rënie sidomos në vlerat e temperaturave minimale. Këto reshje gjatë orëve të vona të ditës së hënë parashihen të shndërrohen në reshje dëbore”, ka bërë të ditur IHK.

Deri të premten, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri në 4 gradë celsius, derisa ato maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 3-13 gradë celsius.

Parashikimi i motit deri të premten:

Parashikimi i motit për pesë ditë (29 nëntor – 03 dhjetor 2021)

Vendi ynë gjatë këtyre pesë ditëve të parashikimit do të jetë nën ndikimin e masave të ajrit me presion të ulët atmosferik. Kjo situatë e parashikuar meteorologjike do të kushtëzojë mot kryesisht të vranët, por nuk do të mungojnë edhe intervalet e shkurta me diell ditën e mërkurë. Reshjet e shiut do të fillojnë sot për të vazhduar gjatë natës, ditës së hënë dhe të martën.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 3-13. Të premten sërish do të ketë zhvillim të vranësirave të cilat parashihen të sjellin reshje. Do të fryjë erë kryesisht nga veriperëndimi me shpejtësi 1-12 m/s.