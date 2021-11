Therja me thikë e 21-vjeçarit në Zhur/ Gjykata merr vendim për të dyshuarit

Gjykata Themelore në Prizren ka caktuar masën e paraburgimit ndaj A.K., B.K. dhe R.S., të dyshuarve për rrahjen që ndodhi mbrëmjen e të martën, ku u ther me thikë një 21-vjeçar në fshatin Zhur të Prizrenit.

Ata po dyshohen se kanë kryer veprën penale “Lëndim i rëndë trupor” dhe masa e paraburgimit do t’u llogaritet nga 10 nëntori deri më 10 dhjetor.

Gjykata me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj të pandehurve ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar:

– Të pandehurit A.K., dhe B.K., më datë 10 nëntor, në orët e mesnatës në fshatin Zhur, Komuna e Prizrenit, i shkaktojnë lëndime të rënda trupore personave tjerë që rezultojnë me dëmtimin e përkohshëm dhe serioz të shëndetit, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje verbale, ta pandehurit A.K., dhe B.K., konfrontohen fizikisht me të dëmtuarin (të pandehurin e tretë) R.S., , si pasojë të kësaj, i pandehuri A.K., me përdorimin e mjetit të rrezikshëm – thikës e godet të dëmtuarin R.S., në pjesën e gjoksit po ashtu gjatë kësaj përleshje lëndime pëson edhe i mituri R.V., me çka dyshohet se të dëmtuarve i kanë shkaktuar lëndime të rënda trupore të përshkruara si në raportet mjekësore

Po ashtu, më datë, kohë dhe vend të njëjtë të përshkruar si më lartë, i pandehuri R.S., i shkakton lëndime të rënda trupore personave tjerë që rezultojnë me dëmtimin e përkohshëm dhe serioz të shëndetit, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje verbale, i pandehuri me të dëmtuarit A.K., dhe B.K., konfrontohen fizikisht, si pasojë të kësaj, i pandehuri me përdorimin e mjetit të rrezikshëm (kmesë) i godet të dëmtuarit A.K., dhe B.K., me çka dyshohet se të dëmtuarve i ka shkaktuar lëndime të rënda trupore, të përshkruara si në raportet mjekësore.

Me rastin e caktimit të paraburgimit Gjykata ka marrë parasysh peshën e veprës penale e cila është e natyrës së rëndë, “në rastin konkret kemi të bëjmë me lëndime serioze për shëndetin e njeriut të shkaktuara nga të pandehurit ndaj njëri – tjetrit duke përdorur mjete të rrezikshme si thika dhe mjete tjera të mprehta, të cilat ai jetojnë të pandehurit tregojnë rrezikun se nëse të pandehurve nuk iu caktohet masa e paraburgimit, të njëjtit mund ta përsërisin veprën penale apo të kryejnë vepër tjetër penale të pasojave edhe më të rënda.”

Andaj, gjykata ka vlerësuar se “caktimi i paraburgimit duke u mbështetur në rrethanat e lartcekura është më i domosdoshëm dhe i shërben efikasitetit të procedurës penale, duke pasur parasysh faktet dhe rrethanat e lartpërmendura, mënyrën dhe rrethanat e kryerjes së veprës penale, ambientin publik dhe të frekuentuar ku është kryer vepra penale, kemi të bëjmë me veprën penale të lëndimit të rëndë trupor e cila vepër është kundër vlerave të integritetit trupor të njeriut si e drejtë elementare e fondamentale, sipas mendimit të gjykatës caktimi i masës së paraburgimit tani për tani është i domosdoshëm dhe i arsyeshëm”.