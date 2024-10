Totaj: Nuk do të jem kandidat për deputet

Zgjedhjet e 9 shkurtit janë afruar. Tashmë, partitë politike po i përgatisin listat zgjedhore me emrat e kandidatëve të mundshëm për deputet të Kuvendit të Kosovës.

LDK e AAK, pritet që t’i përfshijnë nëpër listat e tyre zgjedhore edhe disa kryetar të Komunave të Kosovës.

Por, PDK, nuk pritet ta përfshijë kryetarin e Prizrenit.

Këtë e ka konfirmuar Shaqir Totaj, i cili u inkuadrua në një bisedë në mëngjesin e sotëm në emisionin Ora Shtatë në Klan Kosova.

“Nuk do të jem kandidat, do të qëndrojë Kryetar i Prizrenit, ashtu siç e kam marrë besimin e qytetarëve”, theksoi Totaj. Por, ai tha se do të ndihmojë me aq sa ka mundësi kandidatët dhe partinë e tij gjatë fushatës në Prizren, dhe kudo tjetër në Kosovë.

