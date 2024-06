Vdiq aktori, Bill Cobbs

Aktori i njohur me mbi 50 vjet përvojë në Hollywood, Bill Cobbs, ka ndërruar jetë.

Cobbs vdiq në moshën 90 vjeçare, të martën në shtëpinë e tij në Inland Empire, thotë publicisti i tij, Chuck I. Jones, transmeton klankosova.tv.

Me një karrierë aktrimi që shtrihet deri në vitet 1970, Bill ka rreth 200 kredite filmash dhe shfaqjesh televizive për emrin e tij.

Ai luajti Devaney, një nga punonjësit e Whitney Houston, në “The Bodyguard”, Louisiana Slim në “The Hitter” të vitit 1979, ishte Walter në “The Brother from Another Planet” të vitit 1984 dhe pati një rol si Reginald në 2006 në “Night at the Museum”.