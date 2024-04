Vedat Muriqi kërkon sonte suksesin historik

Në Sevilla, Ath. Bilbao dhe Mallorca do të dikutojnë trofeun e parë sezonal në Spanjë, me të dyja skuadrat që do të vendosen përballë, për herë të parë në histori në finalen e Copa del Rey.

Një ndeshje vërtet interesante, me baskët të cilët do të luajnë finalen numër 40 në histori, dy më pak se Barcelona, teksa skuadra e Valverde-s rikthehet në finale pas sezonit 2020-2021.

Në krahun tjetër, Mallorca rikthehet në finale pas shumë vitesh pritje, pas më shumë se dy dekadash, pas sezonit 2002-2003 që në fakt mbart shumë kujtime të bukura pasi është suksesi i vetëm në Copa del Rey ndaj Recrativo Huelva, ndërsa kjo do të jetë finalja e katërt në histori.

Sulmuesi kosovar, Vedat Muriqi do të kërkojë trofeun historik në karrierën e tij dhe pritet të luajë një rol të madh tek skuadra e tij.