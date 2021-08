Zafir Berisha e quan të çmendur qeverisjen e Haskukës

Kryetari i Nismës në Prizren, Zafir Berisha, e ka quajtur të çmendur qeverisjen komunale të këtij qyteti.

Sipas tij, Komuna me njoftimin e fundit për fshirjen e boxheve ka kërcënuar qytetarët.

“Kërcënimi me përmbarues drejtuar qytetarëve dhe bizneseve nga Myta dhe qeveria e LVV në kohën kur çdo gjë është e atakuar nga kriza dhe izolimi për arsye te masave anti-covid-19, tregon edhe njëherë çmendurin e kësaj qeveri në ikje!”, shkruan Berisha.

“Më 29.07.2021, Komuna e Prizrenit, njofton për masat që planifikon të merren në raport me qytetarët dhe bizneset e tyre lidhur me tatimin në pronë, pa e analizuar situatën e shumë bizneseve të cilat që nga marsi i vitit kaluar e deri para një pakë dite kanë qenë të mbyllura me vendim të qeveris Kosovës në kuadër të masave që lidhen me Covid-19”.

“Shtrohet pyetja, si ngarkohet nga institucionet me taksë një biznesi i cili me vendim të institucioneve qeveritare të vendit i është ndaluar të punoj?”, shkruan Berisha.