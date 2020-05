Këtë vit në Shqipëri plazhet do të jenë publike dhe pa ulëse

Edi Rama ka deklaruar se plazhet do të jenë publike dhe pa shezlone!

Është bërë e ditur se këtë verë në plazhet shqiptare nuk do të ketë shezlone (ulëse). Thuhet se këtë vit hapësirat do të jenë publike dhe qytetarët do të akomodohen me mjetet e tyre në plazh. Kështu ka bërë me dije Kryeministri Edi Rama, ndërsa tha që kontratat për shezlone në plazh do t’u lejohen vetëm hoteleve, transmeton KultpPlus.com

Më posht mund të lexoni deklaratën e tij të plotë rreth plazheve këtë vit:

“Nuk do të lejojmë më asnjë kontratë private për shezlonë dhe çadra, përveç hoteleve. Hotelet kanë turistë, kanë vizitorë, ata mund të vendosin kontratat e tyre. Ndërkohë plazhet e tjera do të jenë plazhe publike dhe qytetarët do të bëjnë plazh siç bënim ne dikur kur ishim të vegjël, që shezlone nuk kishte dhe akomodoheshim me ato mjete rrethanore. Plazhet do të jenë publike.

Nuk do të ketë më njerëz që dalin me hunj apo dhëmbë të prishur, që i thonë atyre djemve dhe vajzave: paguaj 5 euro të hysh këtej e të dalësh andej, 7 euro peshqiri, dy euro jastëku. Plazhet do t’i kenë shqiptarët”, tha Rama.