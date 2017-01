950 mijë euro për ndërtimin e Shtëpisë së Kulturës “Ukë Bytyçi” në Suharekë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në vazhdën e investimeve kapitale, për ndërtimin apo renovimin e qendrave të kulturës nëpër komuna të Kosovës, sot ka nënshkruar dy memorandume të bashkëpunimit, me Komunën e Suharekës dhe të Vushtrrisë.

Memorandumi ndërmjet MKRS-së dhe Komunës së Suharekës është nënshkruar për vdërtimin e Shtëpisë së Kulturës “Ukë Bytyçi” në Suharekë, dhe është në vlerë financiare prej 950 mijë euro.

Me këtë rast, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Shala, u shpreh se investimet që po bëhen në qendrat e kulturës nëpër shumë komuna të Kosovës, duke ndërtuar objekte të reja apo duke rinovuar ato ekzistuese, janë synim politik për të përmirësuar infrastrukturën kulturore në Kosovë, me qëllim të krijimit të kushteve më të volitshme dhe bashkëkohore, për zhvillimin e aktiviteteve kulturore nëpër komunat e Kosovës, dhe shtoi se këto investime do të vazhdojnë edhe nëpër komuna tjera.

Kryetari i Komunës së Suharekës, Sali Asllanaj, e falënderoi ministrin Shala për bashkëpunimin e frytshëm në shumë fusha, dhe sidomos tani për këtë investim kapital në Suharekë, me çka, kjo komunë do të bëhet me shtëpi moderne të kulturës.

Ndërkaq, memorandumi ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunës së Vushtrrisë, u nënshkrua me qëllim të mbështetjes financiare për projektin Qendra e Kulturës “Hasan Prishtina” në Vushtrri, me vlerë financiare prej 250 mijë euro.

Ministri Kujtim Shala dhe kryetari Bajram Mulaku, e vlerësuan bashkëpunimin ndërmjet MKRS-së dhe Komunës së Vushtrrisë, dhe u shprehën se ky investim është me rëndësi të veçantë për ambientin kulturor të këtij qyteti, sepse do të krijohen kushte më të mira për gjithë ata që do të zhvillojnë aktivitet kulturore në këtë objekt.